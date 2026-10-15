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Capítulo 52 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya consigue un buen abogado

En el Capítulo 52 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya consigue un buen abogado para su divorcio. Descubre la reacción de Cihan ante la determinación de la mujer.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:07 min
Ciudad Lejana 15-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 52: Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 15-10.png
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio

Capítulo 52 Ciudad Lejana: Alya consigue un buen abogado para su divorcio

Con la ayuda de Ugur, Alya logra formar un caso fuerte para ir a la corte ya que Cihan se niega a divorciarse. Sin embargo, el hombre sabe que ella no pondrá en riesgo la reputación de Mine.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad Lejana 15-10.png
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio