42:07 min Ciudad Lejana - Capítulo 52: Alya consigue un buen abogado para su divorcio 42:13 Capítulo 51 Cihan termina su relación con Mine 42:45 Capítulo 50 Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente 42:14 Capítulo 49 Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva 42:07 Capítulo 52 Alya consigue un buen abogado para su divorcio

Capítulo 52 Ciudad Lejana: Alya consigue un buen abogado para su divorcio Con la ayuda de Ugur, Alya logra formar un caso fuerte para ir a la corte ya que Cihan se niega a divorciarse. Sin embargo, el hombre sabe que ella no pondrá en riesgo la reputación de Mine.