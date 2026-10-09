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Capítulo 49 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Kadir salva a Kaya

Capítulo 49 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol gratis y en español, Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva. Descubre aquí qué dicen en el hospital después del suceso.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:14 min
Ciudad Lejana 9-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 49: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva

Capítulo 49 Ciudad Lejana: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva

En un momento de locura en el que Kaya sale en busca de Zerrin, encuentran a Sedat bloqueando la vía. Él intenta golpearlo con su auto, pero Kadir lo salva y recibe fuertemente el golpe.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Thumbnail
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva