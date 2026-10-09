42:14 min Ciudad Lejana - Capítulo 49: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva 42:20 Capítulo 48 Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse Capítulo 47 Alya descubre la relación de Cihan y Mine 42:08 Capítulo 46 Cihan descubre el traidor de su familia 42:14 Capítulo 49 Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva

Capítulo 49 Ciudad Lejana: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva En un momento de locura en el que Kaya sale en busca de Zerrin, encuentran a Sedat bloqueando la vía. Él intenta golpearlo con su auto, pero Kadir lo salva y recibe fuertemente el golpe.