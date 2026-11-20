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Capítulo 76 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin está embarazada
En el Capítulo 76 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Zerrin está embarazada de Kaya y Demir sabe que es de Kaya. Descubre aquí su reacción.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 76 Ciudad Lejana: Zerrin está embarazada de Kaya
42:16 min
Ciudad Lejana - Capítulo 76:
Zerrin está embarazada de Kaya
41:56
Capítulo 75
Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
41:55
Capítulo 73
Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
Capítulo 76 Ciudad Lejana: Zerrin está embarazada de Kaya
Zerrin se hace una prueba de embarazo y resulta positiva. Demir la lleva al ginecólogo para que la revisen, pero ella solo quiere divorciarse e irse. Muzaffer quiere lo mismo por la honra de su hijo.
Por:
Caracol Televisión
|
20 de Noviembre, 2026
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41:56
Capítulo 75
Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
41:55
Capítulo 73
Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
42:14
Capítulo 72
Sadakat suplica para que salven a su hija
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 75 Ciudad Lejana: Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 74 Ciudad Lejana: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
Ciudad Lejana
Capítulo 73 Ciudad Lejana: Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
Ciudad Lejana
Capítulo 72 Ciudad Lejana: Sadakat suplica para que salven a su hija
Ciudad Lejana
Capítulo 71 Ciudad Lejana: Nare se debate entre la vida y la muerte
Ciudad Lejana
Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan
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