42:16 min Ciudad Lejana - Capítulo 76: Zerrin está embarazada de Kaya 41:56 Capítulo 75 Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión 42:28 Capítulo 74 Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran 41:55 Capítulo 73 Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro 42:16 Capítulo 76 Zerrin está embarazada de Kaya

Capítulo 76 Ciudad Lejana: Zerrin está embarazada de Kaya Zerrin se hace una prueba de embarazo y resulta positiva. Demir la lleva al ginecólogo para que la revisen, pero ella solo quiere divorciarse e irse. Muzaffer quiere lo mismo por la honra de su hijo.