42:14 min Ciudad Lejana - Capítulo 72: Sadakat suplica para que salven a su hija 41:53 Capítulo 71 Nare se debate entre la vida y la muerte 42:23 Capítulo 70 Nare no logra divorciarse de Ozkan Capítulo 69 Zerrin y Kaya se encuentran en el festival 42:14 Capítulo 72 Sadakat suplica para que salven a su hija

Capítulo 72 Ciudad Lejana: Sadakat suplica para que salven a su hija Kadir se enferma y deben buscar un nuevo donante para Nare. Zahin dice que su madre es compatible así que Sadakat la busca y se arrodilla frente a ella para que sea la donante que salve a su hija.