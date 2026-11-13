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Capítulo 72 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Sadakat suplica por Nare

En el Capítulo 72 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Sadakat suplica por la vida de Nare. Descubre aquí ante quién se arrodilla.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:14 min
Ciudad Lejana 13-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 72: Sadakat suplica para que salven a su hija
Ciudad Lejana 12-11.png
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
Ciudad Lejana 11-11.png
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 13-11.png
42:14
Capítulo 72
Sadakat suplica para que salven a su hija

Capítulo 72 Ciudad Lejana: Sadakat suplica para que salven a su hija

Kadir se enferma y deben buscar un nuevo donante para Nare. Zahin dice que su madre es compatible así que Sadakat la busca y se arrodilla frente a ella para que sea la donante que salve a su hija.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 12-11.png
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
Ciudad Lejana 11-11.png
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 13-11.png
42:14
Capítulo 72
Sadakat suplica para que salven a su hija