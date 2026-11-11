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Ciudad Lejana
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Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan
42:23 min
Ciudad Lejana - Capítulo 70:
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan
En la audiencia en la que se decide si Nare puede liberarse de su esposo, los abogados exponen sus argumentos y todo va bien, hasta que Sadakat aparece como testigo y lo arruina todo.
Por:
Caracol Televisión
|
11 de Noviembre, 2026
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Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana
Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana
Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana
Capítulo 67 Ciudad Lejana: Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana
Capítulo 66 Ciudad Lejana: atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana
Capítulo 65 Ciudad Lejana: la madre de Alya está relacionada con Halis
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Capítulo 64 Ciudad Lejana: Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
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