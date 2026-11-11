42:23 min Ciudad Lejana - Capítulo 70: Nare no logra divorciarse de Ozkan Capítulo 69 Zerrin y Kaya se encuentran en el festival 41:53 Capítulo 68 Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie 42:31 Capítulo 67 Denize cumple con su ceremonia religiosa 42:23 Capítulo 70 Nare no logra divorciarse de Ozkan

Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan En la audiencia en la que se decide si Nare puede liberarse de su esposo, los abogados exponen sus argumentos y todo va bien, hasta que Sadakat aparece como testigo y lo arruina todo.