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Capítulo 70 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Nare no se Divorcia

En el Capítulo 70 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nare no se Divorcia de Ozkan. Descubre aquí cómo reaccionan las familias por ello.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:23 min
Ciudad Lejana 11-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 70: Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 11-11.png
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan

Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan

En la audiencia en la que se decide si Nare puede liberarse de su esposo, los abogados exponen sus argumentos y todo va bien, hasta que Sadakat aparece como testigo y lo arruina todo.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 11-11.png
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan