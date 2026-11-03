Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Alas Rotas
Epa Colombia se graduó en la cárcel
Capítulo 71 Yo Me Llamo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 64 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Denize dice papá a Cihan

En el Capítulo 64 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Denize le dice papá a Cihan. Decubre aquí la reacción de él y de Alya al escuchar al pequeño y su nuevo deseo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:12 min
Ciudad Lejana 3-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 64: Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan

Capítulo 64 Ciudad Lejana: Denize quiere decirle papá a su tío Cihan

Después del accidente en el río, el pequeño le dice a Cihan que lo ama como a un padre y le pide permiso a Alya para llamarlo papá. A pesar de la tensión entre ellos, aceptan.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan