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Capítulo 60 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya sabe el secreto de Sadakat

En el Capítulo 60 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel. Descubre aquí como reacciona cuando ve que Denize está en riesgo.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:42 min
Ciudad Lejana 27-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 60: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel

Capítulo 60 Ciudad Lejana: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel

Ugur llama a Alya antes de irse del hospital para siempre y le cuenta el secreto de Sadakat sobre el padre de Boran y que debido a eso su hijo Denize está en riesgo. Ella no puede creerlo.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana 19-10.png
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel