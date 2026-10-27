42:42 min Ciudad Lejana - Capítulo 60: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel 42:28 Capítulo 59 Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan 42:16 Capítulo 58 Cihan tiene un plan contra Demir 42:10 Capítulo 57 Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia 42:42 Capítulo 60 Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel

Capítulo 60 Ciudad Lejana: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel Ugur llama a Alya antes de irse del hospital para siempre y le cuenta el secreto de Sadakat sobre el padre de Boran y que debido a eso su hijo Denize está en riesgo. Ella no puede creerlo.