42:28 min Ciudad Lejana - Capítulo 59: Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan 42:16 Capítulo 58 Cihan tiene un plan contra Demir 42:10 Capítulo 57 Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia 42:24 Capítulo 56 Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin 42:28 Capítulo 59 Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan

Capítulo 59 Ciudad Lejana: Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan La señora del clan Albora se decepciona cuando se entera de que Cihan le dio su parte de las tierras a Zahin porque lo harán verse como un débil. Sadakat se angustia tanto por ello, que se desmaya.