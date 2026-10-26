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Capítulo 59 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Sadakat se desmaya por Cihan

En el Capítulo 59 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan. Descubre aquí cómo reacciona su familia ante las acciones del hombre.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:28 min
Ciudad Lejana 26-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 59: Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan

Capítulo 59 Ciudad Lejana: Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan

La señora del clan Albora se decepciona cuando se entera de que Cihan le dio su parte de las tierras a Zahin porque lo harán verse como un débil. Sadakat se angustia tanto por ello, que se desmaya.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
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42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
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42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
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42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan