Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Alas Rotas
Juegos
Capítulo 64 Yo Me Llamo
Papá de Sonia Restrepo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 57 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan le cuenta todo a Alya
En el Capítulo 57 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia. Descubre aquí la reacción de la mujer a ver todo lo que le han ocultado.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Inicio
Capítulos
Personajes
close
Publicidad
Caracol TV
/
Ciudad Lejana
/
Capítulo 57 Ciudad Lejana: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
42:10 min
Ciudad Lejana - Capítulo 57:
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Capítulo 57 Ciudad Lejana: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Después de verla en su cuarto, Cihan y Alya conversan sobre la historia de Meriem, su padre, los demás integrantes de la familia Albora y cómo terminaron en conflicto con Demir y su clan.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Octubre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 56 Ciudad Lejana: Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana
Capítulo 55 Ciudad Lejana: Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana
Capítulo 54 Ciudad Lejana: Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Ciudad Lejana
Capítulo 53 Ciudad Lejana: Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
Ciudad Lejana
Capítulo 52 Ciudad Lejana: Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana
Capítulo 51 Ciudad Lejana: Cihan termina su relación con Mine
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series