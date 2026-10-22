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Capítulo 57 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan le cuenta todo a Alya

En el Capítulo 57 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia. Descubre aquí la reacción de la mujer a ver todo lo que le han ocultado.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:10 min
Ciudad Lejana 22-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 57: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana 19-10.png
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
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42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia

Capítulo 57 Ciudad Lejana: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia

Después de verla en su cuarto, Cihan y Alya conversan sobre la historia de Meriem, su padre, los demás integrantes de la familia Albora y cómo terminaron en conflicto con Demir y su clan.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana 19-10.png
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Ciudad Lejana 16-10.png
42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
Ciudad Lejana 15-10.png
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia