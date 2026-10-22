Capítulo 57 Ciudad Lejana: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia

Capítulo 57 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan le cuenta todo a Alya En el Capítulo 57 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia. Descubre aquí la reacción de la mujer a ver todo lo que le han ocultado.