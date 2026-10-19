42:36 min Ciudad Lejana - Capítulo 54: Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio 42:33 Capítulo 53 Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura 42:07 Capítulo 52 Alya consigue un buen abogado para su divorcio 42:13 Capítulo 51 Cihan termina su relación con Mine 42:36 Capítulo 54 Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio

Capítulo 54 Ciudad Lejana: Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio Como el juez no falló a favor de la mujer en el juicio, Mine piensa que Alya no la usó como testigo para que no pudiera divorciarse de Cihan. En cambio, ella asegura que fue para protegerla.