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Capítulo 54 Ciudad Lejana, novela turca de Caracol en español, Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
En el Capítulo 54 de Ciudad Lejana, novela turca de Caracol, gratis y en español, Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio. Descubre aquí la reacción de Alya al ver la desesperación de la mujer.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 54 Ciudad Lejana: Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
42:36 min
Ciudad Lejana - Capítulo 54:
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Capítulo 54 Ciudad Lejana: Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Como el juez no falló a favor de la mujer en el juicio, Mine piensa que Alya no la usó como testigo para que no pudiera divorciarse de Cihan. En cambio, ella asegura que fue para protegerla.
Por:
Caracol Televisión
|
19 de Octubre, 2026
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42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Ciudad Lejana
Capítulo 53 Ciudad Lejana: Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
Ciudad Lejana
Capítulo 52 Ciudad Lejana: Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana
Capítulo 51 Ciudad Lejana: Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana
Capítulo 50 Ciudad Lejana: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana
Capítulo 49 Ciudad Lejana: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana
Capítulo 48 Ciudad Lejana: Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
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