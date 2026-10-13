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Capítulo 50 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya pide el divorcio
Capítulo 50 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, : Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente. Descubre aquí la reacción de la amante al ver su victoria.
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Capítulo 50 Ciudad Lejana: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
42:45 min
Ciudad Lejana - Capítulo 50:
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Capítulo 50 Ciudad Lejana: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Alya cita a Cihan en un café junto con Mine para ponerle fin a su matrimonio arreglado. El hombre los firma, pero asegura que no son útiles y que no quiere separarse de ella.
Por:
Caracol Televisión
|
13 de Octubre, 2026
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42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana
Capítulo 49 Ciudad Lejana: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana
Capítulo 48 Ciudad Lejana: Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana
Capítulo 47 Ciudad Lejana: Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana
Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 45 Ciudad Lejana: Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 44 Ciudad Lejana: Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
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