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Capítulo 50 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya pide el divorcio

Capítulo 50 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, : Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente. Descubre aquí la reacción de la amante al ver su victoria.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:45 min
Ciudad Lejana 13-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 50: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente

Capítulo 50 Ciudad Lejana: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente

Alya cita a Cihan en un café junto con Mine para ponerle fin a su matrimonio arreglado. El hombre los firma, pero asegura que no son útiles y que no quiere separarse de ella.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente