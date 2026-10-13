42:45 min Ciudad Lejana - Capítulo 50: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente 42:14 Capítulo 49 Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva 42:20 Capítulo 48 Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse Capítulo 47 Alya descubre la relación de Cihan y Mine 42:45 Capítulo 50 Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente

Capítulo 50 Ciudad Lejana: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente Alya cita a Cihan en un café junto con Mine para ponerle fin a su matrimonio arreglado. El hombre los firma, pero asegura que no son útiles y que no quiere separarse de ella.