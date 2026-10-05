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Capítulo 45 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin se casa con Kaya

En el Capítulo 45 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Zerrin acepta casarse con Kaya. Descubre aquí la reacción de Kadir al escuchar la noticia.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:37 min
Alas Rotas Cap 5-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 45: Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Thumbnail
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 30 de septiembre.png
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Alas Rotas Cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya

Capítulo 45 Ciudad Lejana: Zerrin acepta casarse con Kaya

Luego de que causaran todo el caos por la boda, Kaya le pide a Zerrin que sea su esposa y ella acepta con toda la felicidad. El hombre le promete amor y apoyo incondicional.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Thumbnail
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 30 de septiembre.png
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana Cap 29 de septiembre.png
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
Alas Rotas Cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya