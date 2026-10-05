42:37 min Ciudad Lejana - Capítulo 45: Zerrin acepta casarse con Kaya 42:09 Capítulo 44 Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda 42:23 Capítulo 43 Cihan tiene un plan para descubrir al traidor 42:27 Capítulo 42 Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte 42:37 Capítulo 45 Zerrin acepta casarse con Kaya

Capítulo 45 Ciudad Lejana: Zerrin acepta casarse con Kaya Luego de que causaran todo el caos por la boda, Kaya le pide a Zerrin que sea su esposa y ella acepta con toda la felicidad. El hombre le promete amor y apoyo incondicional.