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Capítulo 74 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Alya sabe que Halis mató a Boran
En el Capítulo 74 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya sabe que Halis mató a Boran. Descubre aquí la reacción de Cihan al saberlo todo.
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Capítulo 74 Ciudad Lejana: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
42:28 min
Ciudad Lejana - Capítulo 74:
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
41:55
Capítulo 73
Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
42:14
Capítulo 72
Sadakat suplica para que salven a su hija
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
Capítulo 74 Ciudad Lejana: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
Alya persigue a su madre en la visita que le hace a Halis y escucha su conversación; allí se entera de que fue él quien causó el accidente que acabó con la vida de Boran. Por la impresión, se desmaya.
Por:
Caracol Televisión
|
18 de Noviembre, 2026
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41:55
Capítulo 73
Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
42:14
Capítulo 72
Sadakat suplica para que salven a su hija
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
Ciudad Lejana
Capítulo 73 Ciudad Lejana: Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
Ciudad Lejana
Capítulo 72 Ciudad Lejana: Sadakat suplica para que salven a su hija
Ciudad Lejana
Capítulo 71 Ciudad Lejana: Nare se debate entre la vida y la muerte
Ciudad Lejana
Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan
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Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
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Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
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