42:28 min Ciudad Lejana - Capítulo 74: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran 41:55 Capítulo 73 Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro 42:14 Capítulo 72 Sadakat suplica para que salven a su hija 41:53 Capítulo 71 Nare se debate entre la vida y la muerte 42:28 Capítulo 74 Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran

Capítulo 74 Ciudad Lejana: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran Alya persigue a su madre en la visita que le hace a Halis y escucha su conversación; allí se entera de que fue él quien causó el accidente que acabó con la vida de Boran. Por la impresión, se desmaya.