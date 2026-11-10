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Capítulo 69 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin y Kaya se reencuentran

En el Capítulo 69 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin y Kaya se reencuentran y sus hermanos también. Descubre aquí por qué están todos en el mismo lugar.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
Ciudad Lejana 10-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 69: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival

Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival

Las polémicas parejas de la familia Albora se encuentran en el festival de las cometas de la ciudad. Nare y Zahin logran verse unos segundos, pero Cihan los separa, y Kaya discute con Zerrin.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival