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Capítulo 69 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin y Kaya se reencuentran
En el Capítulo 69 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin y Kaya se reencuentran y sus hermanos también. Descubre aquí por qué están todos en el mismo lugar.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana - Capítulo 69:
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Las polémicas parejas de la familia Albora se encuentran en el festival de las cometas de la ciudad. Nare y Zahin logran verse unos segundos, pero Cihan los separa, y Kaya discute con Zerrin.
Por:
Caracol Televisión
|
10 de Noviembre, 2026
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41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana
Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana
Capítulo 67 Ciudad Lejana: Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana
Capítulo 66 Ciudad Lejana: atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana
Capítulo 65 Ciudad Lejana: la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana
Capítulo 64 Ciudad Lejana: Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
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Capítulo 63 Ciudad Lejana: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
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