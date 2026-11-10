Ciudad Lejana - Capítulo 69: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival 41:53 Capítulo 68 Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie 42:31 Capítulo 67 Denize cumple con su ceremonia religiosa 42:08 Capítulo 66 atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez Capítulo 69 Zerrin y Kaya se encuentran en el festival

Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival Las polémicas parejas de la familia Albora se encuentran en el festival de las cometas de la ciudad. Nare y Zahin logran verse unos segundos, pero Cihan los separa, y Kaya discute con Zerrin.