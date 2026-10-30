42:24 min Ciudad Lejana - Capítulo 63: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo 42:45 Capítulo 62 Alya se reúne con Ugur en el hospital 42:28 Capítulo 61 Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado 42:42 Capítulo 60 Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel 42:24 Capítulo 63 Denize desapareció por ir a buscar a su caballo

Capítulo 63 Ciudad Lejana: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo El pequeño, enloquecido por ir a visitar a Firfir, su caballo, y cansado de esperar hasta el fin de semana, aprovecha un descuido de Pakize y se escapa de la mansión solo. Todos entran en pánico.