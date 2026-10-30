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Capítulo 63 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Denize desparece

En el Capítulo 63 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Denize desparece por ir a buscar a su caballo y todos enloquecen cuando no lo encuentran. Descubre aquí si logran encontrarlo.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:24 min
Ciudad Lejana 30-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 63: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo

Capítulo 63 Ciudad Lejana: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo

El pequeño, enloquecido por ir a visitar a Firfir, su caballo, y cansado de esperar hasta el fin de semana, aprovecha un descuido de Pakize y se escapa de la mansión solo. Todos entran en pánico.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo