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Capítulo 67 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Denize se convierte en hombre

En el Capítulo 67 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Denize se convierte en hombre en una linda ceremonia. Descubre de qué se trata.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:31 min
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Ciudad Lejana - Capítulo 67: Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Thumbnail
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa

Capítulo 67 Ciudad Lejana: Denize cumple con su ceremonia religiosa

Gracias a las tradiciones de su religión y cultura, la familia Albora hace una gran ceremonia para que el pequeño pueda hacer su transición de niño a hombre y celebran en la mansión.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
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42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa