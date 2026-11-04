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Capítulo 65 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, la madre de Alya estuvo con Halis

En el Capítulo 65 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, la madre de Alya estuvo con Halis. Descubre aquí la reacción de la señora al ver en qué pudo estar involucrado.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:19 min
Ciudad Lejana 4-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 65: la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis

Capítulo 65 Ciudad Lejana: la madre de Alya está relacionada con Halis

Al estar en la mansión, la señora ve una foto del ahora traidor Halis y sospecha que la historia de la muerte de Boran tiene que ver con ese hombre. La mujer se descompone y se encierra a pensar.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis