42:19 min Ciudad Lejana - Capítulo 65: la madre de Alya está relacionada con Halis 42:12 Capítulo 64 Denize quiere decirle papá a su tío Cihan 42:24 Capítulo 63 Denize desapareció por ir a buscar a su caballo 42:45 Capítulo 62 Alya se reúne con Ugur en el hospital 42:19 Capítulo 65 la madre de Alya está relacionada con Halis

Capítulo 65 Ciudad Lejana: la madre de Alya está relacionada con Halis Al estar en la mansión, la señora ve una foto del ahora traidor Halis y sospecha que la historia de la muerte de Boran tiene que ver con ese hombre. La mujer se descompone y se encierra a pensar.