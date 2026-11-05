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Capítulo 66 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Nare y Zahin se escapan
En el Capítulo 66 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez. Descubre aquí la reacción de sus familias cuando se enteran.
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Ciudad Lejana
/
Capítulo 66 Ciudad Lejana: atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:08 min
Ciudad Lejana - Capítulo 66:
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Capítulo 66 Ciudad Lejana: atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
La mujer sigue profundamente enamorada de Zahin y vuelven a verse en secreto mientras ella trata de divorciarse de Ozkan. Él y Sadakat descubren sus encuentros, pero ellos escapan.
Por:
Caracol Televisión
|
5 de Noviembre, 2026
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42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana
Capítulo 65 Ciudad Lejana: la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana
Capítulo 64 Ciudad Lejana: Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana
Capítulo 63 Ciudad Lejana: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana
Capítulo 62 Ciudad Lejana: Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana
Capítulo 61 Ciudad Lejana: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana
Capítulo 60 Ciudad Lejana: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
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