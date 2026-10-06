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Capítulo 46 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan descubre al traidor

Capítulo 46 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan descubre al traidor de su familia. Averigua aquí quién fue y cómo reacciona cuando es acusado.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:08 min
Ciudad Lejana 6-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 46: Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Thumbnail
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia

Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia

En una reunión con los aliados y trabajadores de su familia, Cihan les cuenta el plan que llevó a cabo para atraparlo y que el traidor cayó directo en su trampa. Zahin reconoce el ingenio.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Thumbnail
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 30 de septiembre.png
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana Cap 29 de septiembre.png
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia