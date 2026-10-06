42:08 min Ciudad Lejana - Capítulo 46: Cihan descubre el traidor de su familia 42:37 Capítulo 45 Zerrin acepta casarse con Kaya 42:09 Capítulo 44 Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda 42:23 Capítulo 43 Cihan tiene un plan para descubrir al traidor 42:08 Capítulo 46 Cihan descubre el traidor de su familia

Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia En una reunión con los aliados y trabajadores de su familia, Cihan les cuenta el plan que llevó a cabo para atraparlo y que el traidor cayó directo en su trampa. Zahin reconoce el ingenio.