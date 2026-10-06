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Capítulo 46 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan descubre al traidor
Capítulo 46 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan descubre al traidor de su familia. Averigua aquí quién fue y cómo reacciona cuando es acusado.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia
42:08 min
Ciudad Lejana - Capítulo 46:
Cihan descubre el traidor de su familia
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia
En una reunión con los aliados y trabajadores de su familia, Cihan les cuenta el plan que llevó a cabo para atraparlo y que el traidor cayó directo en su trampa. Zahin reconoce el ingenio.
Por:
Caracol Televisión
|
6 de Octubre, 2026
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42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 45 Ciudad Lejana: Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 44 Ciudad Lejana: Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Ciudad Lejana
Capítulo 43 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana
Capítulo 42 Ciudad Lejana: Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana
Capítulo 41 Ciudad Lejana: Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana
Capítulo 40 Ciudad Lejana: Nare impide el plan de escape de Ecmel
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