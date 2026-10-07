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Capítulo 47 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya sabe de Cihan y Mine

Capítulo 47 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya descubre la relación de Cihan y Mine. Descubre aquí cuál es su reacción y sus razones.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
Ciudad Lejana 7-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 47: Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine

Capítulo 47 Ciudad Lejana: Alya descubre la relación de Cihan y Mine

Después del evento del hospital, Alya se molesta con Cihan por haberle mentido sobre Mine. Ella recalca que el problema no es la relación sino las mentiras y que Mine es una víctima de todo.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 2-10.png
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
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42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 30 de septiembre.png
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana Cap 29 de septiembre.png
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine