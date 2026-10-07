Ciudad Lejana - Capítulo 47: Alya descubre la relación de Cihan y Mine 42:08 Capítulo 46 Cihan descubre el traidor de su familia 42:37 Capítulo 45 Zerrin acepta casarse con Kaya 42:09 Capítulo 44 Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda Capítulo 47 Alya descubre la relación de Cihan y Mine

Capítulo 47 Ciudad Lejana: Alya descubre la relación de Cihan y Mine Después del evento del hospital, Alya se molesta con Cihan por haberle mentido sobre Mine. Ella recalca que el problema no es la relación sino las mentiras y que Mine es una víctima de todo.