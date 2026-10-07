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Capítulo 47 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya sabe de Cihan y Mine
Capítulo 47 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya descubre la relación de Cihan y Mine. Descubre aquí cuál es su reacción y sus razones.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 47 Ciudad Lejana: Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana - Capítulo 47:
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Capítulo 47 Ciudad Lejana: Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Después del evento del hospital, Alya se molesta con Cihan por haberle mentido sobre Mine. Ella recalca que el problema no es la relación sino las mentiras y que Mine es una víctima de todo.
Por:
Caracol Televisión
|
7 de Octubre, 2026
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42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
42:09
Capítulo 44
Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana
Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 45 Ciudad Lejana: Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 44 Ciudad Lejana: Kaya se llevó a Zerrin por la fuerza el día de su boda
Ciudad Lejana
Capítulo 43 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana
Capítulo 42 Ciudad Lejana: Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana
Capítulo 41 Ciudad Lejana: Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
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