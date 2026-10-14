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Capítulo 51 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan termina con Mine
En el Capítulo 51 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan termina su relación con Mine. Descubre la reacción de la mujer al quedarse sin su amor.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 51 Ciudad Lejana: Cihan termina su relación con Mine
42:13 min
Ciudad Lejana - Capítulo 51:
Cihan termina su relación con Mine
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Capítulo 51 Ciudad Lejana: Cihan termina su relación con Mine
Cihan no quiere divorciarse de Alya a pesar de que todo el mundo se lo pida. Como su esposa ya sabe de su relación con Mine, cree que lo mejor es terminar con ella, al menos mientras siga casado.
Por:
Caracol Televisión
|
14 de Octubre, 2026
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42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana
Capítulo 50 Ciudad Lejana: Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana
Capítulo 49 Ciudad Lejana: Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana
Capítulo 48 Ciudad Lejana: Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana
Capítulo 47 Ciudad Lejana: Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana
Capítulo 46 Ciudad Lejana: Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 45 Ciudad Lejana: Zerrin acepta casarse con Kaya
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