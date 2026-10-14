42:13 min Ciudad Lejana - Capítulo 51: Cihan termina su relación con Mine 42:45 Capítulo 50 Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente 42:14 Capítulo 49 Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva 42:20 Capítulo 48 Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse 42:13 Capítulo 51 Cihan termina su relación con Mine

Capítulo 51 Ciudad Lejana: Cihan termina su relación con Mine Cihan no quiere divorciarse de Alya a pesar de que todo el mundo se lo pida. Como su esposa ya sabe de su relación con Mine, cree que lo mejor es terminar con ella, al menos mientras siga casado.