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Capítulo 51 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan termina con Mine

En el Capítulo 51 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan termina su relación con Mine. Descubre la reacción de la mujer al quedarse sin su amor.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:13 min
Ciudad Lejana 14-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 51: Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine

Capítulo 51 Ciudad Lejana: Cihan termina su relación con Mine

Cihan no quiere divorciarse de Alya a pesar de que todo el mundo se lo pida. Como su esposa ya sabe de su relación con Mine, cree que lo mejor es terminar con ella, al menos mientras siga casado.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 6-10.png
42:08
Capítulo 46
Cihan descubre el traidor de su familia
Ciudad lejana cap 5-10.png
42:37
Capítulo 45
Zerrin acepta casarse con Kaya
Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine