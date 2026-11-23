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Capítulo 77 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Cihan es arrestado
En el Capítulo 77 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan es arrestado por provocar un incendio. Descubre aquí la reacción de su madre cuando se entera.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 77 Ciudad Lejana: Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
42:10 min
Ciudad Lejana - Capítulo 77:
Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
41:56
Capítulo 75
Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
42:10
Capítulo 77
Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
Capítulo 77 Ciudad Lejana: Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
Con el plan en marcha para enfrentarse a Halis en la celda, Cihan provoca un incendio en la bodega del hombre y se hace arrestar a propósito. La señora Sadakat se entera y enloquece.
Por:
Caracol Televisión
|
23 de Noviembre, 2026
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42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
41:56
Capítulo 75
Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
41:55
Capítulo 73
Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
42:14
Capítulo 72
Sadakat suplica para que salven a su hija
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
42:10
Capítulo 77
Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
Ciudad Lejana
Capítulo 76 Ciudad Lejana: Zerrin está embarazada de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 75 Ciudad Lejana: Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 74 Ciudad Lejana: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
Ciudad Lejana
Capítulo 73 Ciudad Lejana: Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
Ciudad Lejana
Capítulo 72 Ciudad Lejana: Sadakat suplica para que salven a su hija
Ciudad Lejana
Capítulo 71 Ciudad Lejana: Nare se debate entre la vida y la muerte
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