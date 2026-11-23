42:10 min Ciudad Lejana - Capítulo 77: Cihan es arrestado luego de provocar un incendio 42:16 Capítulo 76 Zerrin está embarazada de Kaya 41:56 Capítulo 75 Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión 42:28 Capítulo 74 Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran 42:10 Capítulo 77 Cihan es arrestado luego de provocar un incendio

Capítulo 77 Ciudad Lejana: Cihan es arrestado luego de provocar un incendio Con el plan en marcha para enfrentarse a Halis en la celda, Cihan provoca un incendio en la bodega del hombre y se hace arrestar a propósito. La señora Sadakat se entera y enloquece.