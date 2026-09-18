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Capítulo 34 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Nare apunta a Sadakat

En el capítulo 34 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija. Descubre aquí la reacción de su familia.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:16 min
Ciudad Lejana
Ciudad Lejana - Capítulo 34: Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija

Capítulo 34 Ciudad Lejana: Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija

Después de todo el caos con Ecmel en el hospital, Nare está decepcionada de toda su familia, especialmente de Cihan. Toma el arma de la mano de su hermano y le apunta directo a Sadakat.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija