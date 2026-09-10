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Capítulo 28 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el capítulo 28 de 'Ciudad Lejana', gartis, completa y en español, los enfrentamientos entre familias aumentan. Descubre aquí las nuevas mentiras y tensiones.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:14 min
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 28: Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto

Capítulo 28 Ciudad Lejana: Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto

Zihan va en busca de Ozkan para enfrentarlo por lo sucedido con Nare. Al preguntar por el origen de la foto, llega Demir y reconoce sus acciones, y por la provocación se la envía a Ecmel.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto