42:14 min Ciudad Lejana - Capítulo 28: Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto 42:21 Capítulo 27 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión 42:13 Capítulo 26 Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare 42:30 Capítulo 25 Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión 42:14 Capítulo 28 Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto

Capítulo 28 Ciudad Lejana: Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto Zihan va en busca de Ozkan para enfrentarlo por lo sucedido con Nare. Al preguntar por el origen de la foto, llega Demir y reconoce sus acciones, y por la provocación se la envía a Ecmel.