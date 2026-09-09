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Capítulo 27 de 'Ciudad Lejana', novela turca de caracol: qué pasa con Kaya

En 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, descubre qué sucedió con Kaya luego de que lo llevaran al centro penitenciario. Disponible gratis y en español.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:21 min
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 27:  Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión

Capítulo 27 Ciudad Lejana:  Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión

Después del juicio llevan a Kaya a la cárcel y termina en la misma celda que Ecmel, mientras Kadir busca la forma de ser encerrado para protegerlo. Cihan le pide que no haga nada que los perjudique.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión