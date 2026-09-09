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Capítulo 27 de 'Ciudad Lejana', novela turca de caracol: qué pasa con Kaya
En 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, descubre qué sucedió con Kaya luego de que lo llevaran al centro penitenciario. Disponible gratis y en español.
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Capítulo 27 Ciudad Lejana: Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
42:21 min
Ciudad Lejana - Capítulo 27:
Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
42:21
Capítulo 27
Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Capítulo 27 Ciudad Lejana: Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Después del juicio llevan a Kaya a la cárcel y termina en la misma celda que Ecmel, mientras Kadir busca la forma de ser encerrado para protegerlo. Cihan le pide que no haga nada que los perjudique.
Por:
Caracol Televisión
|
9 de Septiembre, 2026
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42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
42:28
Capítulo 22
Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
42:21
Capítulo 27
Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 26 Ciudad Lejana: Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad Lejana
Capítulo 25 Ciudad Lejana: Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Ciudad Lejana
Capítulo 24 Ciudad Lejana: Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 23 Ciudad Lejana: Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
Ciudad Lejana
Capítulo 22 Ciudad Lejana: Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Ciudad Lejana
Capítulo 21 Ciudad Lejana: Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
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