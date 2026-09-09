42:21 min Ciudad Lejana - Capítulo 27: Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión 42:13 Capítulo 26 Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare 42:30 Capítulo 25 Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión 42:28 Capítulo 24 Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya 42:21 Capítulo 27 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión

Capítulo 27 Ciudad Lejana: Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión Después del juicio llevan a Kaya a la cárcel y termina en la misma celda que Ecmel, mientras Kadir busca la forma de ser encerrado para protegerlo. Cihan le pide que no haga nada que los perjudique.