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Capítulo 23 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completo y gratis

Capítulo 23 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y en español. Cihan pide la mansión, pero Sadakat, su madre, insiste en venderla.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:28 min
CAP Ciudad Lejana
Ciudad Lejana - Capítulo 23: Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla

Capítulo 23 Ciudad Lejana: Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla

La tensión en la familia Albora estalla cuando Fidan recibe la noticia del juzgado de la evacuación de la mansión. Cihan insiste en obtener la propiedad y evitar que su madre cobre venganza.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla