42:28 min Ciudad Lejana - Capítulo 23: Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla 42:28 Capítulo 22 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare 42:30 Capítulo 21 Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia 42:27 Capítulo 20 Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya 42:28 Capítulo 23 Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla

Capítulo 23 Ciudad Lejana: Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla La tensión en la familia Albora estalla cuando Fidan recibe la noticia del juzgado de la evacuación de la mansión. Cihan insiste en obtener la propiedad y evitar que su madre cobre venganza.