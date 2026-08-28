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Capítulo 19 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 19 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y en español. Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:25 min
'Ciudad Lejana'
Ciudad Lejana - Capítulo 19: Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz

Capítulo 19 Ciudad Lejana: Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz

La abuela del niño lo lleva a cazar aves y cuando la madre se da cuenta corre a buscarlo. Sadakat le dice a Alya que criará a su nieto como un Albora, pero Alya responde que no lo permitirá.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (56).jpg
42:47
Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
'Ciudad Lenaja' capítulo 14
48:13
Capítulo 14
Alya se cansa de los abusos y le hace una fuerte advertencia a Sadakat
CAPÍTULO 13 - CIUDAD LEJANA.png
47:58
Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz