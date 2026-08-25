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Capítulo 16 Ciudad Lejana: HOY 25 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Cihan reúne a la familia para informar que tan pronto Alya se haya recuperado, se podrá acudir a la corte y fijar la fecha de la boda. Finalmente, el evento se lleva a cabo en la mansión.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
48:37 min
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Ciudad Lejana - Capítulo 16: Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
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Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
'Ciudad Lenaja' capítulo 14
48:13
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Alya se cansa de los abusos y le hace una fuerte advertencia a Sadakat
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Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
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48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat

Capítulo 16 Ciudad Lejana: Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat

Cihan reúne a la familia para informar que tan pronto Alya se haya recuperado, se podrá acudir a la corte y fijar la fecha de la boda. Finalmente, el evento se lleva a cabo en la mansión.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (56).jpg
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Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
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Capítulo 11
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Capítulo 10
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Capítulo 16
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