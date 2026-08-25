48:37 min Ciudad Lejana - Capítulo 16: Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat 42:47 Capítulo 15 Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan 48:13 Capítulo 14 Alya se cansa de los abusos y le hace una fuerte advertencia a Sadakat 47:58 Capítulo 13 Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo? 48:37 Capítulo 16 Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat

Capítulo 16 Ciudad Lejana: Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat Cihan reúne a la familia para informar que tan pronto Alya se haya recuperado, se podrá acudir a la corte y fijar la fecha de la boda. Finalmente, el evento se lleva a cabo en la mansión.