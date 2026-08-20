47:58 min Ciudad Lejana - Capítulo 13: Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo? 47:50 Capítulo 12 Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin 48:29 Capítulo 11 Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir 47:51 Capítulo 10 Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará? 47:58 Capítulo 13 Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?

Capítulo 13 Ciudad Lejana: Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo? A pesar de haber huido a Estambul, Cihan Albora logra encontrar a Alya, quien creía que sus planes habían salido a la perfección. Durante el encuentro, el jefe del clan trata de conquistar a la mujer.