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Capítulo 13 de 'Ciudad Lejana', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 13 de 'Ciudad Lejana', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
47:58 min
CAPÍTULO 13 - CIUDAD LEJANA.png
Ciudad Lejana - Capítulo 13: Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
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Capítulo 11
Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
CAPÍTULO 10 - CIUDAD LEJANA.png
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
CAPÍTULO 13 - CIUDAD LEJANA.png
47:58
Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?

Capítulo 13 Ciudad Lejana: Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?

A pesar de haber huido a Estambul, Cihan Albora logra encontrar a Alya, quien creía que sus planes habían salido a la perfección. Durante el encuentro, el jefe del clan trata de conquistar a la mujer.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
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Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
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CAPÍTULO 9 - CIUDAD LEJANA.png
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
CAPÍTULO - CIUDAD LEJANA.png
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
CAPÍTULO 13 - CIUDAD LEJANA.png
47:58
Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?