Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticiero del senado
Juegos
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Capítulo 13 de 'Ciudad Lejana', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis
Capítulo 13 de 'Ciudad Lejana', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Inicio
Capítulos
Personajes
close
Publicidad
Caracol TV
/
Ciudad Lejana
/
Capítulo 13 Ciudad Lejana: Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
47:58 min
Ciudad Lejana - Capítulo 13:
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
48:29
Capítulo 11
Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
47:58
Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
Capítulo 13 Ciudad Lejana: Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
A pesar de haber huido a Estambul, Cihan Albora logra encontrar a Alya, quien creía que sus planes habían salido a la perfección. Durante el encuentro, el jefe del clan trata de conquistar a la mujer.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
20 de Agosto, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
48:29
Capítulo 11
Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
47:58
Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
Ciudad Lejana
Capítulo 12 Ciudad Lejana: Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
Ciudad Lejana
Capítulo 11 Ciudad Lejana: Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
Ciudad Lejana
Capítulo 10 Ciudad Lejana: Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
Ciudad Lejana
Capítulo 9 Ciudad Lejana: Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 8 Ciudad Lejana: Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
Ciudad Lejana
Capítulo 7 Ciudad Lejana: Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series