47:51 min Ciudad Lejana - Capítulo 10: Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará? 47:42 Capítulo 9 Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión 27:12 Capítulo 8 Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará? Capítulo 7 Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad 47:51 Capítulo 10 Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?

Capítulo 10 Ciudad Lejana: Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará? Cihan llega a la casa de su hermana Nare en busca de Alya. Allí, el jefe del clan invita a la madre de Deniz a cenar y, durante la comida, le propone nuevamente que se casen.

