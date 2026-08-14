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Capítulo 10 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis
Capítulo 10 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
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Capítulo 10 Ciudad Lejana: Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
47:51 min
Ciudad Lejana - Capítulo 10:
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
Capítulo 10 Ciudad Lejana: Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
Cihan llega a la casa de su hermana Nare en busca de Alya. Allí, el jefe del clan invita a la madre de Deniz a cenar y, durante la comida, le propone nuevamente que se casen.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
14 de Agosto, 2026
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47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Capítulo 6
Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
Capítulo 5
Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé
Capítulo 4
Ayla escapa con ayuda de su cuñada y todo sale mal
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
Ciudad Lejana
Capítulo 9 Ciudad Lejana: Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 8 Ciudad Lejana: Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
Ciudad Lejana
Capítulo 7 Ciudad Lejana: Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Ciudad Lejana
Capítulo 6 Ciudad Lejana: Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
Ciudad Lejana
Capítulo 5 Ciudad Lejana: Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé
Ciudad Lejana
Capítulo 4 Ciudad Lejana: Ayla escapa con ayuda de su cuñada y todo sale mal
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