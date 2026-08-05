Ciudad Lejana - Capítulo 6: Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare Capítulo 5 Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé Capítulo 4 Ayla escapa con ayuda de su cuñada y todo sale mal Capítulo 3 la viuda descubre un secreto de su marido y cambia su perspectiva de él Capítulo 6 Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare

Capítulo 6 Ciudad Lejana: Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare Tras los problemas con Cihan, Alya acude a las oficinas donde trabaja Ozkan Bulut, esposo de Nare, para solicitarle su ayuda, pues debido a la situación que tiene, presenta problemas económicos.