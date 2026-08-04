Ciudad Lejana - Capítulo 5: Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé Capítulo 4 Ayla escapa con ayuda de su cuñada y todo sale mal Capítulo 3 la viuda descubre un secreto de su marido y cambia su perspectiva de él Capítulo 2 Ayla intenta escapar con su hijo, pero su plan sale mal Capítulo 5 Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé

Capítulo 5 Ciudad Lejana: Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé Cihan Albora se rehúsa a que Nare, su hermana, regrese a casa con Ozkan Bulut, su esposo; sin embargo, en medio del tenso momento, ella sufre un fuerte golpe y es llevada de urgencias al hospital.