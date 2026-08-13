47:42 min Ciudad Lejana - Capítulo 9: Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión 27:12 Capítulo 8 Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará? Capítulo 7 Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad Capítulo 6 Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare 47:42 Capítulo 9 Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión

Capítulo 9 Ciudad Lejana: Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión Descripción: Cihan intercepta a Alya cuando sale de prisión y ambos protagonizan una tensa conversación. Durante el encuentro, el líder del clan le hace una tentadora propuesta a la madre de Cihan Deniz.