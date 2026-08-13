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Capítulo 9 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol TV, completa y gratis

Capítulo 9 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Alya, la protagonista, tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
47:42 min
CAPÍTULO 9 - CIUDAD LEJANA.png
Ciudad Lejana - Capítulo 9: Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
CAPÍTULO - CIUDAD LEJANA.png
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Capítulo 6 - Ciudad Lejana.png
Capítulo 6
Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
CAPÍTULO 9 - CIUDAD LEJANA.png
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión

Capítulo 9 Ciudad Lejana: Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión

Descripción: Cihan intercepta a Alya cuando sale de prisión y ambos protagonizan una tensa conversación. Durante el encuentro, el líder del clan le hace una tentadora propuesta a la madre de Cihan Deniz.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
CAPÍTULO - CIUDAD LEJANA.png
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Capítulo 6 - Ciudad Lejana.png
Capítulo 6
Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
CAP 5 - CIUDAD AJENA .png
Capítulo 5
Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé
Thumbnail
Capítulo 4
Ayla escapa con ayuda de su cuñada y todo sale mal
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Capítulo 3
la viuda descubre un secreto de su marido y cambia su perspectiva de él
CAPÍTULO 9 - CIUDAD LEJANA.png
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión