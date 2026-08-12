27:12 min Ciudad Lejana - Capítulo 8: Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará? Capítulo 7 Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad Capítulo 6 Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare Capítulo 5 Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé 27:12 Capítulo 8 Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?

Capítulo 8 Ciudad Lejana: Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará? Luego de lo ocurrido, Sahin llega al hospital para pedirle perdón a Nare Albora, pues no está dispuesto a renunciar a su amor. Sin embargo, la mujer, dolida, le reclama por sentirse traicionada.