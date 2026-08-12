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Capítulo 8 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 8 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis. Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
27:12 min
CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
Ciudad Lejana - Capítulo 8: Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
CAPÍTULO - CIUDAD LEJANA.png
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Capítulo 6 - Ciudad Lejana.png
Capítulo 6
Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
CAP 5 - CIUDAD AJENA .png
Capítulo 5
Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé
CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?

Capítulo 8 Ciudad Lejana: Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?

Luego de lo ocurrido, Sahin llega al hospital para pedirle perdón a Nare Albora, pues no está dispuesto a renunciar a su amor. Sin embargo, la mujer, dolida, le reclama por sentirse traicionada.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO - CIUDAD LEJANA.png
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Capítulo 6 - Ciudad Lejana.png
Capítulo 6
Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
CAP 5 - CIUDAD AJENA .png
Capítulo 5
Nare sufre un fuerte golpe y pone en riesgo la vida de su bebé
Thumbnail
Capítulo 4
Ayla escapa con ayuda de su cuñada y todo sale mal
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Capítulo 3
la viuda descubre un secreto de su marido y cambia su perspectiva de él
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Capítulo 2
Ayla intenta escapar con su hijo, pero su plan sale mal
CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?