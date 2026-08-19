47:50 min Ciudad Lejana - Capítulo 12: Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin 48:29 Capítulo 11 Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir 47:51 Capítulo 10 Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará? 47:42 Capítulo 9 Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión 47:50 Capítulo 12 Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin

Capítulo 12 Ciudad Lejana: Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin Kaya Albora tiene problemas para ver a Zerrin, su enamorada. En el lugar, Shain le brinda la mano y le dice que no puede pasar por encima de las decisiones de Fidan y Ecmel, sus padres.