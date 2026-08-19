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Capítulo 12 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 12 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin, su hermana.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
47:50 min
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
Ciudad Lejana - Capítulo 12: Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
Thumbnail
48:29
Capítulo 11
Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
CAPÍTULO 10 - CIUDAD LEJANA.png
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
CAPÍTULO 9 - CIUDAD LEJANA.png
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin

Capítulo 12 Ciudad Lejana: Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin

Kaya Albora tiene problemas para ver a Zerrin, su enamorada. En el lugar, Shain le brinda la mano y le dice que no puede pasar por encima de las decisiones de Fidan y Ecmel, sus padres.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Capítulo 11
Alya le confiesa a Cihan Albora todo lo hablado con Demir
CAPÍTULO 10 - CIUDAD LEJANA.png
47:51
Capítulo 10
Cihan no cambia su posición y le propone a Alya que se casen. ¿Aceptará?
CAPÍTULO 9 - CIUDAD LEJANA.png
47:42
Capítulo 9
Alya tiene una fuerte discusión con Cihan tras salir de prisión
CAPITULO 8 - CIUDAD LEJANA.png
27:12
Capítulo 8
Sahin visita a Nare Albora en el hospital y Oskan se entera. ¿Qué pasará?
CAPÍTULO - CIUDAD LEJANA.png
Capítulo 7
Cihan Albora recupera una memoria y descube una gran verdad
Capítulo 6 - Ciudad Lejana.png
Capítulo 6
Alya tiene problemas económicos y le pide ayuda al esposo de Nare
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin