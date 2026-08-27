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Capítulo 18 'Ciudad Lejana': HOY 27 de agosto completo y gratis- CaracolTV

Capítulo 18 'Ciudad Lejana': HOY 27 de agosto completo y gratis- CaracolTV. Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:27 min
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
Ciudad Lejana - Capítulo 18: Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (56).jpg
42:47
Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo

Capítulo 18 Ciudad Lejana: Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo

Tras lo ocurrido, Sadakat Albora, madre de Cihan Albora, no duda en tomar represalias contra Alya, pues no soporta que ella se haya casado con su hijo y ahora viva bajo el mismo techo.

Por: Jorge Andrés Bernal
|
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (56).jpg
42:47
Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
'Ciudad Lenaja' capítulo 14
48:13
Capítulo 14
Alya se cansa de los abusos y le hace una fuerte advertencia a Sadakat
CAPÍTULO 13 - CIUDAD LEJANA.png
47:58
Capítulo 13
Alya es custodiada por los hombres de Cihan, ¿logrará estar a salvo?
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
47:50
Capítulo 12
Kaya Albora le confiesa a Sahin que está muy enamorado de Zerrin
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo