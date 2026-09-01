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Capítulo 21 Ciudad Lejana: 1 de septiembre completo y gratis - CaracolTV

Alya recibe la visita de Demir, quien le cuenta que Cihan se alió con su papá para una operación de contrabando. Mientras tanto, Sahin intenta acabar con la visa de Hassan.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:30 min
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
Ciudad Lejana - Capítulo 21: Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia

Capítulo 21 Ciudad Lejana: Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia

Alya recibe la visita de Demir, quien le cuenta que Cihan se alió con su papá para una operación de contrabando. Mientras tanto, Sahin intenta acabar con la visa de Hassan.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (56).jpg
42:47
Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia