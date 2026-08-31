42:27 min Ciudad Lejana - Capítulo 20: Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya 42:25 Capítulo 19 Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz 42:27 Capítulo 18 Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo 42:11 Capítulo 17 Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre 42:27 Capítulo 20 Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya

Capítulo 20 Ciudad Lejana: Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya Sadakat dice a su hijo que Alya los delató. Él le pide que se vaya, pero Alya no dejará a su hijo. Entonces, Cihan le dice a Sadakt que su esposa no tenía nada que ver, aunque ella no dijo eso.