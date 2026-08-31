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Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo, en español y gratis. Cihan le miente a su madre, Sadakat, para proteger a Alya, su esposa.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:27 min
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
Ciudad Lejana - Capítulo 20: Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya

Capítulo 20 Ciudad Lejana: Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya

Sadakat dice a su hijo que Alya los delató. Él le pide que se vaya, pero Alya no dejará a su hijo. Entonces, Cihan le dice a Sadakt que su esposa no tenía nada que ver, aunque ella no dijo eso.

Por: Alejandra Hurtado
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'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (56).jpg
42:47
Capítulo 15
Sadakat se niega rotundamente a la boda de Alya y Cihan
'Ciudad Lenaja' capítulo 14
48:13
Capítulo 14
Alya se cansa de los abusos y le hace una fuerte advertencia a Sadakat
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya