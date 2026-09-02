Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
Capítulo 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 22 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 22 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y en español. Cihan descubre que su madre le dio el poder a su tío Hasan para vender la mansión a sus espaldas

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:28 min
CAP 22 'Ciudad Lejana'
Ciudad Lejana - Capítulo 22:  Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare

Capítulo 22 Ciudad Lejana:  Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare

Cihan descubre que su madre le dio el poder a su tío Hasan para vender la mansión a sus espaldas y que sigue presionando a Alya para que deje su trabajo y se dedique por completo a su hijo.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
CAPÍTULO 18 - CIUDAD LEJANA.png
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
CAPÍTULO - CIUAD LEJANA
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (7).jpg
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare