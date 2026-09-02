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Capítulo 22 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 22 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y en español. Cihan descubre que su madre le dio el poder a su tío Hasan para vender la mansión a sus espaldas
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/
Ciudad Lejana
/
Capítulo 22 Ciudad Lejana: Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
42:28 min
Ciudad Lejana - Capítulo 22:
Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
42:28
Capítulo 22
Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 22 Ciudad Lejana: Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Cihan descubre que su madre le dio el poder a su tío Hasan para vender la mansión a sus espaldas y que sigue presionando a Alya para que deje su trabajo y se dedique por completo a su hijo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
2 de Septiembre, 2026
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42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
42:27
Capítulo 18
Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
42:11
Capítulo 17
Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
48:37
Capítulo 16
Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
42:28
Capítulo 22
Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Ciudad Lejana
Capítulo 21 Ciudad Lejana: Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 20 Ciudad Lejana: Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
Ciudad Lejana
Capítulo 19 Ciudad Lejana: Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
Ciudad Lejana
Capítulo 18 Ciudad Lejana: Sadakat Albora impide que Alya logre encontrar trabajo
Ciudad Lejana
Capítulo 17 Ciudad Lejana: Sadakat se opone a que Alya trabaje y hasta le cambia el nombre
Ciudad Lejana
Capítulo 16 Ciudad Lejana: Ayla y Cihan contraen matrimonio, a pesar de la opinión de Sadakat
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