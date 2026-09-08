42:13 min Ciudad Lejana - Capítulo 26: Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare 42:30 Capítulo 25 Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión 42:28 Capítulo 24 Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya 42:28 Capítulo 23 Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla 42:13 Capítulo 26 Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare

Capítulo 26 Ciudad Lejana: Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare Antes de que deba ir al juicio, Kaya es examinado en el hospital. Zerrin se escapa de su madre, que la tiene encerrada, y le pide ayuda a Alya para poder ver a su amado antes de que se lo lleven.