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Capítulo 26 de 'Ciudad Lejana', novela turca caracol, qué pasa con Kaya

Capítulo 26 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completa y doblada en español: la corte decide sobre el caso de Kaya. Averigua aquí cuál fue el veredicto.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:13 min
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 26: Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare

Capítulo 26 Ciudad Lejana: Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare

Antes de que deba ir al juicio, Kaya es examinado en el hospital. Zerrin se escapa de su madre, que la tiene encerrada, y le pide ayuda a Alya para poder ver a su amado antes de que se lo lleven.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare