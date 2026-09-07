42:30 min Ciudad Lejana - Capítulo 25: Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión 42:28 Capítulo 24 Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya 42:28 Capítulo 23 Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla 42:28 Capítulo 22 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare 42:30 Capítulo 25 Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión

Capítulo 25 Ciudad Lejana: Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión Cihan llega a donde su madre y revela que Demir estaba detrás de la compra de la mansión y lo evitaron gracias a Alya. Sadakat piensa que fue un plan de la mujer para ganarse la confianza de Cihan.