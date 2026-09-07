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Capítulo 25 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 25 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y doblado en español. Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:30 min
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 25: Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión

Capítulo 25 Ciudad Lejana: Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión

Cihan llega a donde su madre y revela que Demir estaba detrás de la compra de la mansión y lo evitaron gracias a Alya. Sadakat piensa que fue un plan de la mujer para ganarse la confianza de Cihan.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
CAP 22 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 22
 Cihan presiona a Ozkan para liberar a Nare
Capítulo 21 'Ciudad Lejana'
42:30
Capítulo 21
Demir le dice a Alya que Cihan hizo una alianza con su familia
Capítulo 20 de 'Ciudad Lejana'
42:27
Capítulo 20
Cihan le miente a su mamá para proteger a Alya
'Ciudad Lejana'
42:25
Capítulo 19
Alya y Sadakat se enfrentan por la crianza de Cihan Deniz
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión