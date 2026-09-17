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Capítulo 33 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 33 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:18 min
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 33: Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel

Capítulo 33 Ciudad Lejana: Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel

Luego de que su plan por acabar con Ecmel fracasara por Cihan, Sadakat se asusta y revela la verdad sobre su pasado con el hombre, su embarazo, y la forma cruel como la abandonó con su hijo en camino.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 17 de septiembre.png
42:18
Capítulo 33
Sadakat le confiesa a Cihan que Boran es hijo de Ecmel