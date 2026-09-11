42:25 min Ciudad Lejana - Capítulo 29: Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos 42:14 Capítulo 28 Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto 42:21 Capítulo 27 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión 42:13 Capítulo 26 Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare 42:25 Capítulo 29 Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos

Capítulo 29 Ciudad Lejana: Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos Nare está desconsolada por perder a su bebé y escapa del hospital cansada de que todos le digan qué hacer. Busca pasar un tiempo a solas para pensar y recuperar las riendas de su vida.