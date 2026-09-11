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Capítulo 29 de 'Ciudad Lejana', novela turca de caracol, gratis y en español

En el Capítulo 29 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión en español, Nare escapa del hospital triste y cansada de la presión de todos por querer controlar su vida

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:25 min
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 29: Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos

Capítulo 29 Ciudad Lejana: Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos

Nare está desconsolada por perder a su bebé y escapa del hospital cansada de que todos le digan qué hacer. Busca pasar un tiempo a solas para pensar y recuperar las riendas de su vida.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
CAP Ciudad Lejana
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos