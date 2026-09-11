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Capítulo 29 de 'Ciudad Lejana', novela turca de caracol, gratis y en español
En el Capítulo 29 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión en español, Nare escapa del hospital triste y cansada de la presión de todos por querer controlar su vida
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Ciudad Lejana
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Capítulo 29 Ciudad Lejana: Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
42:25 min
Ciudad Lejana - Capítulo 29:
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
42:21
Capítulo 27
Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Capítulo 29 Ciudad Lejana: Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Nare está desconsolada por perder a su bebé y escapa del hospital cansada de que todos le digan qué hacer. Busca pasar un tiempo a solas para pensar y recuperar las riendas de su vida.
Por:
Caracol Televisión
|
11 de Septiembre, 2026
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42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
42:21
Capítulo 27
Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
42:28
Capítulo 23
Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana
Capítulo 28 Ciudad Lejana: Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana
Capítulo 27 Ciudad Lejana: Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 26 Ciudad Lejana: Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad Lejana
Capítulo 25 Ciudad Lejana: Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Ciudad Lejana
Capítulo 24 Ciudad Lejana: Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
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Capítulo 23 Ciudad Lejana: Cihan pide la mansión, pero Sadakat insiste en venderla
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