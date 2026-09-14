Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Accidente del bus de Martín Elías Jr.
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 30 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el capítulo 30 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Alya descubre el mensaje que dejó su difunto esposo a Cihan. Descubre aquí como reacciona a la dolorosa verdad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:19 min
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 30: Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos

Capítulo 30 Ciudad Lejana: Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos

Gracias a Mine, Alya ve el video en el que Bora le deja un mensaje a su hermano pidiéndole protegerlos en caso tal de que le sucediera algo. Cihan busca hablar con ella muy preocupado.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Capítulo 24 'Ciudad Lejana'
42:28
Capítulo 24
Zerrin hace su declaración decisiva para el futuro de Kaya
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos