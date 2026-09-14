42:19 min Ciudad Lejana - Capítulo 30: Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos 42:25 Capítulo 29 Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos 42:14 Capítulo 28 Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto 42:21 Capítulo 27 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión 42:19 Capítulo 30 Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos

Capítulo 30 Ciudad Lejana: Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos Gracias a Mine, Alya ve el video en el que Bora le deja un mensaje a su hermano pidiéndole protegerlos en caso tal de que le sucediera algo. Cihan busca hablar con ella muy preocupado.