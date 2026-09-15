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Capítulo 31 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 31 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida. Descubre qué planea luego de sacarlo de su corazón.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:37 min
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 31: Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida

Capítulo 31 Ciudad Lejana: Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida

Después de ver el vídeo de Boran, Alya vuelve a su tumba reclamando por todas las mentiras que le dijo durante su vida. Al volver a sentir una traición, sigue su plan para volver a Canadá con su hijo.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad lejana Cap 7 de septiembre.png
42:30
Capítulo 25
Cihan y Alya enfrentan a Sadakat por la venta de la mansión
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida