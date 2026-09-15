42:37 min Ciudad Lejana - Capítulo 31: Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida 42:19 Capítulo 30 Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos 42:25 Capítulo 29 Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos 42:14 Capítulo 28 Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto 42:37 Capítulo 31 Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida

Capítulo 31 Ciudad Lejana: Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida Después de ver el vídeo de Boran, Alya vuelve a su tumba reclamando por todas las mentiras que le dijo durante su vida. Al volver a sentir una traición, sigue su plan para volver a Canadá con su hijo.