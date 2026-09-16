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Capítulo 32 Ciudad Lejana: Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel

Mientras está en el hospital, Sadakat les ordena a sus hombres acabar con Ecmel a espaldas de Cihan, mientras él se concentra en Kaya y todo lo que deben conseguir para el juicio.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:14 min
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 32: Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel

Capítulo 32 Ciudad Lejana: Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel

Mientras está en el hospital, Sadakat les ordena a sus hombres acabar con Ecmel a espaldas de Cihan, mientras él se concentra en Kaya y todo lo que deben conseguir para el juicio.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad lejana Capítulo 15 de septiembre.png
42:37
Capítulo 31
Alya visita la tumba de Boran reclamando por sus acciones en vida
Ciudad Lejana Cap 14 de septiembre.png
42:19
Capítulo 30
Alya descubre el video que Bora le dejó a Cihan sobre sus últimos deseos
Ciudad Lejana Cap 11 de septiembre.png
42:25
Capítulo 29
Nare escapa del hospital destrozada por la presión de todos
Ciudad Lejana Cap 10 de septiembre.png
42:14
Capítulo 28
Zahin se mete en serios problemas con Demir por la foto
Ciudad Lejana Cap 9 de septiembre.png
42:21
Capítulo 27
 Kaya se reencuentra con su tío Ecmel en la prisión
Ciudad Lejana Cap 8 de septiembre.png
42:13
Capítulo 26
Zerrin se escapa de Fidan para ver a Kaya antes de que declare
Ciudad Lejana 16 de septiembre.png
42:14
Capítulo 32
Sadakat quiere aprovechar para acabar con Ecmel