55:30 min Alas Rotas - Capítulo 52: Nefise quiere separarse de Muzaffer 48:36 Capítulo 51 Tuba vuelve a la villa 55:36 Capítulo 50 Cemre se entera de la situación de Zeynep 55:32 Capítulo 49 Muzaffer decide liberar a Emre 55:30 Capítulo 52 Nefise quiere separarse de Muzaffer

Capítulo 52 Alas Rotas: Nefise quiere separarse de Muzaffer La mujer sale a buscar una casa para rentar y cuando, su esposo la confronta en el lugar, ella le dice que la casa es para ella, pues cree que el amor no les alcanzó para ser felices.