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Capítulo 52 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Nefise se separa de Muzaffer

En el Capítulo 52 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en en español, Nefise quiere separarse de Muzaffer. Descubre aquí la reacción del hombre cuando ve que su amada se aleja.

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55:30 min
Alas Rotas Cap 5-11.png
Alas Rotas - Capítulo 52: Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer

Capítulo 52 Alas Rotas: Nefise quiere separarse de Muzaffer

La mujer sale a buscar una casa para rentar y cuando, su esposo la confronta en el lugar, ella le dice que la casa es para ella, pues cree que el amor no les alcanzó para ser felices.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer