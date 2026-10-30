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Capítulo 49 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Muzaffer libera a Emre

En el Capítulo 49 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer libera a Emre. Descubre aquí la reacción de Nefise al ver los actos inesperados de su esposo.

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55:32 min
Alas Rotas Cap 30-10.png
Alas Rotas - Capítulo 49: Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre

Capítulo 49 Alas Rotas: Muzaffer decide liberar a Emre

Desconociendo sus razones, Nefise se sorprende cuando Muzaffer le cuenta que decidió retirar la denuncia contra Emre. El hombre quiere probar el carácter de su esposa y los invita a todos.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre