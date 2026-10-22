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Capítulo 43 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Tuba vuelve a la villa con su hijo

En el Capítulo 43 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Tuba vuelve a la villa con su hijo. Descubre cómo reacciona a Azime al ver que su enemiga vivió.

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55:32 min
Alas Rotas Cap 22-10.png
Alas Rotas - Capítulo 43: Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo

Capítulo 43 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa con su hijo

Al saber que la situación ya no la involucra, Tuba vuelve a la villa con su hijo y aprovecha para usar a Mert y su amistad con Tarcan para quedarse allí de nuevo. Azime está furiosa por verla.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo