55:32 min Alas Rotas - Capítulo 43: Tuba vuelve a la villa con su hijo 55:33 Capítulo 42 Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer 55:35 Capítulo 41 Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba 55:27 Capítulo 40 Emre es interrogado por la policía 55:32 Capítulo 43 Tuba vuelve a la villa con su hijo

Capítulo 43 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa con su hijo Al saber que la situación ya no la involucra, Tuba vuelve a la villa con su hijo y aprovecha para usar a Mert y su amistad con Tarcan para quedarse allí de nuevo. Azime está furiosa por verla.