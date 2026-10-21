55:33 min Alas Rotas - Capítulo 42: Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer 55:35 Capítulo 41 Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba 55:27 Capítulo 40 Emre es interrogado por la policía 3:09 Capítulo 39 Nefise saca a sus hijos de la villa 55:33 Capítulo 42 Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer

Capítulo 42 Alas Rotas: Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer Por una casualidad, el señor deja abierto el cuarto con las pertenencias de su hijo desaparecido, Murat. Allí, Nefise encuentra una fotografía donde se da cuenta de que el papá de Emre es Muzaffer.