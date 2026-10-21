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Capítulo 42 'Alas Rotas' novela turca de Caracol en español, Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer

En el Capítulo 42 de 'Alas Rotas' novela turca de Caracol en español, Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer. Descubre aquí su reacción ante tal cruel verdad.

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55:33 min
Alas Rotas Cap 21-10.png
Alas Rotas - Capítulo 42: Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer

Capítulo 42 Alas Rotas: Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer

Por una casualidad, el señor deja abierto el cuarto con las pertenencias de su hijo desaparecido, Murat. Allí, Nefise encuentra una fotografía donde se da cuenta de que el papá de Emre es Muzaffer.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer